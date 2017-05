Ünlü rock grubu The Allman Brothers Band'in solisti Gregg Allman, kalp rahatsızlığından ötürü 69 yaşında Georgia kentindeki evinde hayatını kaybetti.

1970'li yıllarda "At Fillmore East" adlı parçası büyük ilgi gören Allman Brothers Band, 1995 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e girdi ve 2012'de bir Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü.

Gregg Allman, grubu kardeşi Duane Allman ile birlikte kurmuş, Duane'nın ölümünden sonra gruba yeni isimler katılmıştı.