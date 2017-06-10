'i canlandıran ünlü aktör hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 10.6.2017 18:53 Güncelleme Tarihi: 10.6.2017 19:18
Batman'i canlandıran ünlü aktör Adam West hayatını kaybetti!

filmiyle hafızalara kazınan Amerikalı aktör , 88 yaşında hayata gözlerini yumdu

filmiyle gönüllere taht kuran Amerikalı aktör , yaşamını yitirdi.

Ailesinin yaptığı açıklamaya göre 1928 doğumlu Adam West, eşinin, çocuklarının ve torunlarının yanı başında huzur içinde gözlerini yumdu.

Adam West, bir süredir lösemi ile mücadele ediyordu.



Adam West'in ailesi yaptığı duyuruda "Babamız kendisini her zaman parlak şövalye olarak görürdü ve hayranlarının hayatlarına olumlu bir etki bırakmayı amaçlardı. Her zaman kahramanımızdı ve öyle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Adam West, 63 yıllık meslek hayatında Batman karakterine hayat vermesinin yanı sıra, kült animasyon dizileri ve 'da da sesiyle yer aldı.

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Batman'i canlandıran ünlü aktör Adam West hayatını kaybetti!
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