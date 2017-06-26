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İspanyol ressam 'nin ı açılacak!

AA

Kültür Sanat Haberleri

Giriş Tarihi: 26.6.2017 23:05 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 23:13
İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı açılacak!

isimli kadının babalık testi yaptırmak istemesi üzerine Sürrealizm akımının öncüsü ünlü İspanyol ressam 'nin ının açılacağı bildirildi

İspanya'nın başkenti Madrid'deki mahkemede yargıç Maria del Mar Crespo, 1904-1989 yıllarında yaşayan dünyaca ünlü sürrealist ressam 'nin kızı olduğunu iddia eden Maria 'in yürüttüğü hukuki mücadele sonrasında İspanyol sanatçının ının için açılmasına karar verdi.

Dali'nin Barcelona'nın kuzeyindeki Figueras kasabasındaki Dali Tiyatro-Müzesi'ndeki mezarı açılarak kemik veya diş gibi kalıntılara Toksikoloji Enstitüsünde DNA testi yapılacak.

Dali'nin kızı olduğunu iddia eden Pilar Abel, miras hakkı talebiyle Nisan 2015'te İspanya Maliye ve Kamu Yönetimi Bakanlığı ile Dali Vakfına karşı Madrid 11 numaralı mahkemesine dava açma başvurusunda bulunmuştu. Figueras'da 1956 yılında doğan Abel, annesi ile ünlü Katalan ressamın 1955'de kısa birliktelik yaşadığını ve annesinin kendisine birçok kez babasının Dali olduğunu söylediğini ileri sürmüştü.

Abel'in babasının Dali olduğunu ispat etmesi halinde mirasının yüzde 25'ini almaya hak kazanabileceği, bunun da 300 milyon avrodan fazla bir miktara denk geldiği iddia ediliyor.

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İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı açılacak!
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