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İşte ’ın reçetesi!

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Giriş Tarihi: 11.7.2017
İşte Hipokrat’ın reçetesi!

’da ’nın güneyinde yer alan Aziz Katarina Manastırı’nın kütüphanesinde müthiş keşif... 6’ncı yüzyıldan kalma el yazması kitapta ’ın bir reçetesi bulundu

Tıp biliminin kurucularından 'ın reçetesinin yazılı olduğu kitabın deriden yapılan çift katmanlı bir kitap "palmesit" el yazması olduğu belirlendi. Bin 500 yıllık kitabın ikinci katmanında ise M.S. 5'inci yüzyılda ya da 6'ncı yüzyılın erken dönemlerinde Süryanice yazılmış bir İncil bulunduğu açıklandı. eski Eserler Bakanlığı'nın Arkeolojik Belgeleme Birimi Başkanı Ahmed en Nimer, o dönemde kitap sayfaları çok pahalı olduğundan böyle bir yönteme başvurulduğunu açıkladı. İncil'in 2'inci yüzyılda Yunanca'dan Süryanice'ye çevrildiği düşünülüyor. Günümüzde doktorların mesleklerini icra etmeye başlamadan önce ettikleri yeminin sahibi olan Hipokrat'ın reçetesinde tam olarak ne yazdığı açıklanmadı. Kitabede kime ait olduğu bilinmeyen 3 reçete olduğu ve reçetelerden birinde kullanılan bitkilerin resimlerinin olduğu açıklandı.

KEŞİF TÖRENLE DUYRULDU
Keşif, geçen hafta düzenlenen bir törende Eski Eserler Bakanı Dr. Halid Anani tarafından duyuruldu. Törene kültür, teknoloji, enformasyon ve turizmle ilgili 4 bakan daha katıldı.
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İşte Hipokrat’ın reçetesi!
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