Ay’da kullanılan çantaya 1.8 milyon dolar

Ay'a ayak basan ilk insan olan ABD'li astronot Neil Armstrong
'un, Ay zemininden topladığı örnekleri koyduğu çanta New York
şehrindeki açık artırma
da satıldı. 1.8 milyon dolara (6 milyon 354 bin lira) çantayı satın alan isim açıklanmadı. Çantanın, Apollo 11 uzaydan döndükten sonra yapılan bir sayım hatası nedeniyle Johnson Uzay Merkezi'nde unutulduğu için gözden kaçtığı, 2015'te bir avukat tarafından satın alındığı öğrenildi. Çantanın içinde, hâlâ Ay'dan toplanan küçük taşların ve tozların bulunduğu kaydedildi.