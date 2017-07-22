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Ay’da kullanılan çantaya 1.8 milyon dolar

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Giriş Tarihi: 22.7.2017
Ay’da kullanılan çantaya 1.8 milyon dolar
Ay'a ayak basan ilk insan olan ABD'li astronot 'un, Ay zemininden topladığı örnekleri koyduğu çanta şehrindeki da satıldı. 1.8 milyon dolara (6 milyon 354 bin lira) çantayı satın alan isim açıklanmadı. Çantanın, Apollo 11 uzaydan döndükten sonra yapılan bir sayım hatası nedeniyle Johnson Uzay Merkezi'nde unutulduğu için gözden kaçtığı, 2015'te bir avukat tarafından satın alındığı öğrenildi. Çantanın içinde, hâlâ Ay'dan toplanan küçük taşların ve tozların bulunduğu kaydedildi.
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Ay’da kullanılan çantaya 1.8 milyon dolar
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