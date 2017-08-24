Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan Oscar'ın 'yabancı film dalında' Türkiye adına yarışacak filmi belli oldu. Türkiye'nin Oscar adayı Can Ulkay'ın yönettiği 'Ayla' adlı film oldu. Film, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI, AYLA FİLMİNİN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

AYLA FİLMİNİN KONUSU

1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Kısa sürede birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler.

"AYLA'NIN HİKAYESİ HERKESİ AĞLATACAK" FUNDA KARAYEL BÖYLE YAZMIŞTI...

CAN ULKAY YÖNETTİ

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu dram filmi Ayla'nın senaryosunda ise Sınav, Uzun Hikaye, Doludizgin Yıllar'ın da senaristliğini yapmış Yiğit Güralp'in imzası var.

Başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay'ın paylaştığı filmin kadrosunda Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk Uslu yer alıyor.