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filminin yönetmeni hayatını kaybetti

İHA

Kültür Sanat Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 18:35 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 18:41
Teksas Testere Katliamı filminin yönetmeni Tobe Hooper hayatını kaybetti

Korku filmlerinin efsanevi yönetmeni , 74 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li korku filmlerinin efsanevi yönetmeni , 'taki kaldığı evinde 74 yaşında hayatını kaybetti. Hooper'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.



Tobe Hooper kimdir?
Senarist, yapımcı ve yönetmen olarak bilinenHooper, 25 Ocak 1943 tarihinde Teksas'ın Austin kentinde doğmuştur. 1960'lı yıllarda kariyerine kameraman olarak başladı. İlk yönetmenliğini, 1969'da yayınlanan düşük bütçeli bir hippi filmi olan Eggshells ile yaptı. 1974 yılında şiddet içeriği nedeniyle dahil olmak üzere birçok ülkede yasaklanmış olmasına rağmen, gişede çok başarılı bir performans sergileyen kült film "" filmini çekti. 1982 yılında ise hikayesini Steven Spielberg'ün yazdığı "Kötü Ruh" filmini çekti. Ayrıca Stephen King'in yazdığı Salem's Lot'u ise TV'ye uyarladı.

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Teksas Testere Katliamı filminin yönetmeni Tobe Hooper hayatını kaybetti
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