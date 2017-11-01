Fotoğraf değil kara kalem resim

Japon
ressam Kohoi Ohmori'nin tarzı çalışmalar yani fotoğraftan ayırt edilemeyen resim
ler son yıllarda tüm dünyada oldukça ilgi görüyor. Sadece kurşun kalem kullanarak harika çalışmalara imza atan 23 yaşındaki ressam, gerçekliği olağanüstü bir gerçeklikle yeniden üretiyor ancak bu mükemmellik ressamın yüzlerce saatine mal oluyor. Sanatçı resimlerini bilgisayar ekranından açtığı dijital fotoğraflara bakarak yapıyor. Ohmori'nin resimlerindeki ustalığı Japon medyasının da dikkatini çekti. Ressamın eserlerindeki titizliği, Japon televizyon kanallarındaki programlarında seyircilere gösteriliyor.
DELİ Mİ, DÂHİ Mİ?
Genç sanatçının hayret verici resimleri, internet kullanıcılarına "Deli
bilgin olunabildiği gibi deli ressam da olunabilir mi?" dedirtti. Kendisini resim yaparken izleyen kız kardeşi, ressamın titizliği ve sanata olan adanmışlığını şu sözlerle ifade ediyor: "Küçük erkek kardeşim kurşunkalemle kesin resimler yapmak konusunda oldukça güçlü. Bu cıvata ve cıvata somununu hiç durmadan çizdi ve onun hareketlerinde oldukça ağır bir delilik hissettim. Bu resim onun yüzlerce saatini aldı ve hâlâ bitiremedi. Bu bir fotoğraf değil." Resimlere yakından bakınca, eserin fotoğraf olmadığı sadece cıvatanın tamamlanmamış kısmından anlaşılabiliyor.
37 GÜNDE 'CIVATA'
Ressam sık sık fotoğraf paylaşım sitesi Instagram
'dan da çalışmalarını paylaşıyor. Ohmori, Instagram'ı resimleri üzerinde kaç gün ve kaç saat çalıştığına dair tuttuğu bir günlük gibi de kullanıyor. Ressamın paylaşımlarında oldukça popüler olan cıvata çalışması için 37 gün boyunca 100 saat çalıştığına yer verdiği görülüyor. Birçok hayranı da ressamdan ilham alarak resim yapmaya çalışıyor. Resimlerin fotoğraf olduğuna inananlar ise Instagram'da sanatçının çalışırken paylaştığı fotoğrafları görünce ikna oluyor. Ressam hakkındaki "Deliliğe kadar durmadan resim yapmaya tutkun olmak mükemmelleşmeye çalışan ressamların bilindik bir hikâyesidir. Bu deli dehaların yaptığı şeydir" yorumu büyük bir beğeni aldı.