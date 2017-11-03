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İngiltere'de ünlü aktör hakkında soruşturması

İHA

Kültür Sanat Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 20:32 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 21:04
İngiltere'de ünlü aktör Kevin Spacey hakkında cinsel saldırı soruşturması

İngiliz polisi, ABD'li ünlü aktör 'nin iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

İngiliz polisi, ABD'li ünlü aktör 'nin Londra'da meydana gelen iddialarına yönelik soruşturma başlattı. Edinilen bilgilere göre, 2008 yılında gerçekleşen olayda ünlü aktör Kevin Spacey, 23 yaşındaki erkeğe cinsel saldırıda bulundu. İngiltere polisi 23 yaşındaki kişinin ifadesinin alındığını, ancak şikayetle ilgili gözaltı yapılmadığını bildirdi.

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Öte yandan Amerikalı aktör Anthony Rapp, geçtiğimiz haftalarda Spacey'nin kendisine 14 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğunu açıklamasının ardından House of Cards dizisinin ekibinde çalışan 8 kişi de kendilerine yönelik cinsel tacizde bulunduklarını açıklamışlardı.

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İngiltere'de ünlü aktör Kevin Spacey hakkında cinsel saldırı soruşturması
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