Doğu Ekspresi yola çıktı

Polisiye edebiyatının ünlü ismi İngiliz yazar Agatha Christie
'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" romanından aynı isimle sinemaya uyarlanan filmin galası, Londra'da gerçekleştirildi. Oyuncu kadrosuyla "Bu yılın en iddialı yapımlarından biri" olarak anılan filmin, Royal Albert Hall'deki galası katılanlarla birlikte göz kamaştırdı. Filmde rol alan Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Daisy Ridley, Penelope Cruz, Olivia Colman, Judi Dench, Lucy Boynton gibi isimlerle birlikte hem yönetmen koltuğuna oturan hem de dedektif Hercule Poirot'u canlandıran Kenneth Branagh'a kırmızı halıda ilgi yoğun oldu. 25 yaşındaki genç oyuncu Daisy Ridley ile 43 yaşındaki başarılı oyuncu Penelope Cruz ise şıklıkları ve güzellikleriyle magazin basınında geniş yer buldu. 1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark (Doğu) Ekspresi'nde bir cinayeti konu alan hikâye, Sirkeci Garı'nda başlıyor. Kara saplanan bir trende geçen filmde, ABD'li petrol milyonerinin cinayete kurban gitmesini dedektif Hercule Poirot çözmeye çalışıyor. Merakla beklenen film, Türkiye'de de 10 Kasım'da vizyona girecek.