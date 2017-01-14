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Müzisyen gözaltına alındı

  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 14:05 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 14:06
Müzisyen Kaan Boşnak gözaltına alındı
Müzisyen Kaan Boşnak gözaltına alındı

Alternatif rock grubu  elemanlarından  ve Fono Müzik arasında bir süredir süregelen anlaşmazlık yeniden yargıya taşındı. Genç müzisyen Boşnak, bu sabah gözaltına alındı. Avukat Sedef Erken'e göre Boşnak, bağlı bulunduğu plak şirketi Fono Müzik'in tehdit şikayeti nedeniyle gözaltına alındı.

Avukat Sedef Erken kişisel hesabı ve gruba ait Facebook hesabında gözaltı kararını şöyle paylaştı. Açıklamalarda bulunan avukat Erken, 'Plak şirketi bir kelepçe takmıştı. Biz hukuki girişimle grubu bu kelepçeden kurtardık. Ancak şimdi Fono Müzik başka bir kelepçe daha takmaya çalışıyor. Bundan da kurtulacağız' dedi. Erken, grubunun diğer elemanı ..'nın bu konuda konuşmak istemeyeceğini de paylaştı.

Müvekkilim bir süredir hukuki sorunlar yaşadığı Fono Müzik şirketinin tehdit şikayeti sebebiyle konser için gittiği Bandırma'da sabah 05.30'da gözaltına alınmıştır. İfadesinin alınıp serbest bırakılmasını bekliyoruz. Kelepçe sözleşmeleri hukuk yoluyla geçersiz kılınanlar şimdi de başka yollar deniyor. Konuyla ilgili hukuki takip tarafımdan gerçekleştirilmektedir. Bu açıklama müvekkilim Kaan Boşnak'ın isteği üzerine yapılmıştır.

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