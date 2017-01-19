Tarihi Yortan Kabı Türkiye’ye iade edildi

Yaklaşık 60 yıl önce Türkiye’den İngiltere’ye götürülen, 4 bin 500 yıllık tarihi testi Türkiye’ye iade edildi. Testiyi iade eden şahsa müzekart hediye edildi

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, yaklaşık 60 yıl önce Türkiye'den İngiltere'ye getirilen, 4 bin 500 yıllık testinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Londra Kültür, Turizm ve Tanıtma Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu kültür mirasının "Erken Bronz Çağı'na tarihlendirilmekte olup, Yortan Kültürü adı verilen stil özelliklerine sahip, pişmiş topraktan, 26.5 santimetre yüksekliğinde bir sürahi/ testi" olduğu kaydedildi. Açıklamada, 1960'lı yıllarda Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden İngiliz vatandaşı Thelma Bishop'un hediyelik eşya olarak satın aldığı ve daha sonra İngiltere'deki bir müzayede evi vasıtasıyla testinin kültür varlığı olarak tespit edilmesinin ardından Bishop'un testiyi Türkiye'ye iade etmeye karar verdiği bildirildi. Testiyi ait olduğu topraklara iade eden şahsa ve müzayede evi yetkilisine Müzekart hediye edildiği belirtilen açıklamada, "Yortan Kabı'nın iadesi, Türkiye'nin ve Türkiye gibi kaynak ülkelerin topraklarından çıkarılan kültür varlıkları için sürdürdükleri uluslararası hak ve hukuk mücadelesinin müzayede firmaları ve diğer ülkelerin kamuoyu tarafından fark edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.



DİĞERLERİNE ÖRNEK OLSUN

Açıklamada ayrıca müzayede evi sahibi Adam Partridge'ın, "Bu nadir eserin ait olduğu topraklara dönmesinden dolayı çok mutluyum. Böyle bir durumla karşılaşan her müzayede evi maalesef bu yolu seçmiyor. Birleşik Krallık'taki benzer durumlar için örnek teşkil etmişizdir diye umuyorum" ifadelerine yer verildi.