İranlı yönetmenin Oscar boykotu

İran'ın da aralarında bulunduğu 7 ülkeye getirilen vize sınırlaması sonrası En İyi Yabancı Film Oscar'ı için yarışan "The Salesman" filminin İranlı yönetmeni Asghar Farhadi, töreni boykot kararı aldı. Aynı filmin başrol oyuncusu olan 33 yaşındaki İranlı aktris Taraneh Alidoosti de Akademi Ödülleri'ne katılmayacağını açıklamıştı. Oscarlı yönetmen Farhadi, ABD'ye seyahati ile ilgili belirsizliğin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "kendisine bir ayrıcalık yapılsa dahi" gelecek ay gerçekleştirilecek ödül törenine katılmayacağını açıkladı. Akademi adına yapılan açıklamada ise "Farhadi ve ekibinin kökenleri nedeniyle törene katılamama ihtimalinin aşırı kaygı verici" olduğu ifade edildi.