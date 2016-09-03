Öykü Gürman ve Davut Güloğlu coşturdu

Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu ve Akdeniz ile Arap müziğini harmanlayan Öykü Gürman, Expo 2016 Antalya’nın yerli konserler serisinde sahneye çıktı. Güloğlu, kemençe eşliğinde pop söyledi, Gürman da Flamenko yaptı.

Expo 2016 Antalya Sergi Alanı içindeki Turkcell Büyük Amfi Tiyatro, yaz konserleri serisinde iki ünlü şarkıcı davut güloğlu ve Öykü Gürman'ı ağırladı. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserin sunuculuğunu ise Sefa Doğanay yaptı. Ünlü komedyen taklitleri ile herkesi güldürürken, sahneyi önce Öykü Gürman'a bıraktı.

Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayan ve Flamenko ile süsleyen Gürman, amfi tiyatroyu dolduran hayranlarına, "Sizlerle buluşmak büyük bir keyif. Biz hep birlikte güleriz" dedi. Dansları ile konsere renk katan şarkıcı Öykü Gürman, ikizi Berk ile yeni bir projeye başlayacağını müjdelerken, konserini 2008 yılında ünlü olmasına neden olan 'Evlerinin önü boyalı direk' şarkısıyla tamamladı.

Oyuncu, besteci ve şarkıcı olan Karadenizli Davut Güloğlu, aynı sahnede hayranlarını şarkıları ile mest etti. Kemençenin de renk kattığı etnik-pop türü şarkılarında izleyenlere keyifli saatler yaşatan Güloğlu, "Ülkemizin başından geçen hadiselere hepimiz şahit olduk" dedi.

Sanatçılara Expo 2016 Antalya'nın sembol çiçeği şakayık plaketi takdim edildi.