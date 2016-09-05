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cici annesiyle arasını düzeltti

  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 13:32
İdil Fırat cici annesiyle arasını düzeltti
İdil Fırat cici annesiyle arasını düzeltti

Fırat, önceki akşamki bir davete ı ve kızı İdil ile katıldı. Bu kare de sosyetik güzel ile cici annesi arasındaki küslüğün artık bittiğinin kanıtı oldu.

SÜRPRİZ ÜÇLÜ

Yunan şarkıcı Antonis Remos, önceki akşam Bodrum'daki Anjelique Bar'da konser verdi. Konsere birbirinden ünlü isimler katılırken gözler sürpriz bir üçlüdeydi. Avukat Fırat, ye uzun süredir yaşadığı Mehmet Ali Erbil'in eski eşi 'la katıldı.



Ünlü çifte, Fırat'ın güzel kızı İdil de eşlik etti. Cici annesiyle arasının bozuk olduğu bilinen , önceki gece Tuğba Coşkun'la aradaki buzları erittiğini de herkesi ilan etmiş oldu.

Kaynak: Takvim

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