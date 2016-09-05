İdil Fırat cici annesiyle arasını düzeltti

Önder Fırat, önceki akşamki bir davete aşkı Tuğba Coşkun ve kızı İdil ile katıldı. Bu kare de sosyetik güzel ile cici annesi arasındaki küslüğün artık bittiğinin kanıtı oldu.

SÜRPRİZ ÜÇLÜ



Yunan şarkıcı Antonis Remos, önceki akşam Bodrum'daki Anjelique Bar'da konser verdi. Konsere birbirinden ünlü isimler katılırken gözler sürpriz bir üçlüdeydi. Avukat Önder Fırat, geceye uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la katıldı.







Ünlü çifte, Fırat'ın güzel kızı İdil de eşlik etti. Cici annesiyle arasının bozuk olduğu bilinen İdil Fırat, önceki gece Tuğba Coşkun'la aradaki buzları erittiğini de herkesi ilan etmiş oldu.



Kaynak: Takvim



