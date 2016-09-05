"Ozan derbide dayak yiyecek"

Fenerbahçeli yıldız futbolcu Ozan Tufan, Instagram'da Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın fotoğrafını beğenince ortalık karışmıştı. Olay Sırp medyasına yansıyınca ilginç gelişmeler yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nin sosyal medya hesabından fotoğrafını beğenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.



TUFAN OLAYIN ARDINDAN SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 21 yaşındaki futbolcuyu eleştirmiş ve tepki göstermişti. Ozan Tufan da gelen tepkilerin ardından yaptığı beğeniyi kaldırmış ve Instagram hesabını kapatmıştı.



"OZAN DERBİDE DAYAK YİYECEK"

Ozan Tufan'ın, Tosic'in eşi Jelena Karluesa'nın fotoğrafını beğenmesinin ardından Sırp medyası Ozan ile alakalı 'Derbide dayak yiyecek' şeklinde manşetten haber yayınladı.





Bu haberi Twitter hesabından paylaşan Jelena daha sonra sildi.

Kaynak: Hürriyet