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" derbide dayak yiyecek"

  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 15:26
"Ozan derbide dayak yiyecek"
Ozan derbide dayak yiyecek

li yıldız futbolcu Tufan, Instagram'da 'in eşi 'nın fotoğrafını beğenince ortalık karışmıştı. Olay Sırp medyasına yansıyınca ilginç gelişmeler yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde 'nin milli futbolcusu Tufan'ın Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu 'in eşi 'nin sosyal medya hesabından fotoğrafını beğenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

TUFAN OLAYIN ARDINDAN SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 21 yaşındaki futbolcuyu eleştirmiş ve tepki göstermişti. da gelen tepkilerin ardından yaptığı beğeniyi kaldırmış ve Instagram hesabını kapatmıştı.

"OZAN DERBİDE DAYAK YİYECEK"

Ozan Tufan'ın, Tosic'in eşi Jelena Karluesa'nın fotoğrafını beğenmesinin ardından Sırp medyası Ozan ile alakalı 'Derbide dayak yiyecek' şeklinde manşetten haber yayınladı.

Bu haberi hesabından paylaşan Jelena daha sonra sildi.

Kaynak: Hürriyet

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