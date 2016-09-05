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uyarıları dinledi

  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 19:20
Şeyda Coşkun uyarıları dinledi
Şeyda Coşkun uyarıları dinledi

, eşi Uğur Yeğin ve 1 buçuk yaşındaki oğlu Arat'la gittiği Yalıkavak'ta hiçbir güvenlik tedbiri almadan ve can yeleği giymeden jet-skiye binince tepkilerin hedefi olmuştu.

Geçtiğimiz ay bir buçuk yaşındaki oğluyla birlikte jet skide görüntülenen , büyük tepki çekmişti.

OĞLUNU JEY-SKİYE BİNDİRMEDİ

Coşkun, önceki gün Bodrum'da eşiyle birlikte yine jet ski'de görüntülendi. Bu sefer oğlunu yanına almadığı görülen Coşkun'la ilgili "uyarıları dinledi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Hürriyet
ŞEYDA COŞKUN'UN SORUMSUZLUĞU 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!

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