Şeyda Coşkun uyarıları dinledi

Şeyda Coşkun, eşi Uğur Yeğin ve 1 buçuk yaşındaki oğlu Arat'la gittiği Yalıkavak'ta hiçbir güvenlik tedbiri almadan ve can yeleği giymeden jet-skiye binince tepkilerin hedefi olmuştu.

Geçtiğimiz ay bir buçuk yaşındaki oğluyla birlikte jet skide görüntülenen Şeyda Coşkun, büyük tepki çekmişti.



OĞLUNU JEY-SKİYE BİNDİRMEDİ



Coşkun, önceki gün Bodrum'da eşiyle birlikte yine jet ski'de görüntülendi. Bu sefer oğlunu yanına almadığı görülen Coşkun'la ilgili "uyarıları dinledi" şeklinde yorumlar yapıldı.



Kaynak: Hürriyet

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