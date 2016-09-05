Ünlü oyuncular evleniyor

Bora Akkaş uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Seda Türkmen'i önceki akşam düzenlenen tören ile ailesinden istedi.

BORA AKKAŞ, SEDA TÜRKMEN'İ AİLESİNDEN İSTEDİ



Sempatik oyuncu Bora Akkaş kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Seda Türkmen'i dün akşam aile içinde düzenlenen tören ile istedi. Akkaş sevgilisini öperken paylaştığı fotoğrafın altına "İstedik kuzumu" yazarak mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.





Güzel oyuncu Seda Türkmen ise mutluluğunu şu şekilde dile getirdi. "Nilgün dedi ki; "Hayat kısa, kuşlar uçuyor." Hülya dedi ki; "Verdim gitti." // bize dost olan, bize tanık olan, bize kardeş olan, bize sevgili olan, bizim yanımızda, bizimle omuz omuza duran, dünümüzde bugünümüzde var olup en önemlisi geleceğimize şahit olacak olan herkesi sevgiyle kucaklıyoruz. Teşekkür ederiz dostlar.."



Kaynak: Uçankuş



