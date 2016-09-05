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Ünlü oyuncular evleniyor

  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 19:09
Ünlü oyuncular evleniyor
Ünlü oyuncular evleniyor

uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı 'i önceki akşam düzenlenen ile ailesinden istedi.

BORA AKKAŞ, SEDA TÜRKMEN'İ AİLESİNDEN İSTEDİ

Sempatik oyuncu kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi 'i dün akşam aile içinde düzenlenen ile istedi. Akkaş sevgilisini öperken paylaştığı fotoğrafın altına "İstedik kuzumu" yazarak mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

Güzel oyuncu Seda Türkmen ise mutluluğunu şu şekilde dile getirdi. "Nilgün dedi ki; "Hayat kısa, kuşlar uçuyor." dedi ki; "Verdim gitti." // bize dost olan, bize tanık olan, bize kardeş olan, bize sevgili olan, bizim yanımızda, bizimle duran, dünümüzde bugünümüzde var olup en önemlisi geleceğimize şahit olacak olan herkesi sevgiyle kucaklıyoruz. Teşekkür ederiz dostlar.."

Kaynak: Uçankuş

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