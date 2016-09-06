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'e 445 milyon liralık teklif!

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 13:22
Daniel Craig'e 445 milyon liralık teklif!
Daniel Craig'e 445 milyon liralık teklif!

İngiliz , 300 milyon lirayı geri çevirince, teklif 445 milyon liraya çıkarıldı.

, 'Casino Royale', 'Ouantum of Solace', 'Skyfall' ve 'Spectre' filmlerinde 'James Bond'u oynadı. ün 25' Bond filmi için de anlaşması var. Ancak Daniel Craig, bir daha James Bond olmayacağını açıklamıştı.

TEKLİFİ REDDEDİNCE PARAYI 445 MİLYON LİRAYA YÜKSELTTİLER

Yapımcılar, Daniel Craig'e 2 film için 300 milyon lira teklif etmişti. Ünlü aktör, parayı reddedince yapımcılar yine harekete geçti. Bu defa teklif, 2 film için 445 milyon lira oldu. Teklif, yakın zamanda 48 yaşındaki aktöre sunulacak.

Kaynak: Posta


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