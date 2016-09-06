Daniel Craig'e 445 milyon liralık teklif!

İngiliz aktör Daniel Craig, 300 milyon lirayı geri çevirince, teklif 445 milyon liraya çıkarıldı.

Daniel Craig, 'Casino Royale', 'Ouantum of Solace', 'Skyfall' ve 'Spectre' filmlerinde 'James Bond'u oynadı. Aktörün 25'inci Bond filmi için de anlaşması var. Ancak Daniel Craig, bir daha James Bond olmayacağını açıklamıştı.



TEKLİFİ REDDEDİNCE PARAYI 445 MİLYON LİRAYA YÜKSELTTİLER

Yapımcılar, Daniel Craig'e 2 film için 300 milyon lira teklif etmişti. Ünlü aktör, parayı reddedince yapımcılar yine harekete geçti. Bu defa teklif, 2 film için 445 milyon lira oldu. Teklif, yakın zamanda 48 yaşındaki aktöre sunulacak.



Kaynak: Posta



