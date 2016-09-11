Yeşilçam'ın usta oyuncusu Mahmut Hekimoğlu'na büyük vefasızlık

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Yeşilçam’ın ünlü sanatçısı Mahmut Hekimoğlu, kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostlarının yalnız bırakmadığı cenazede Hekimoğlu’nun kızı güçlükle ayakta dururken, sanatçı dostları katılımın az olmasından dolayı sitem etti.

SANATÇILAR CENZAEYE KATILIMIN AZ OLMASINDAN DOLAYI SİTEM ETTİ



3 yıl önce prostat kanserine yakalanan ve dün kaldırıldığı hastanede 61 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü sanatçısı Mahmut Hekimoğlu için Teşvikiye Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından çok sayıda seveni katıldı. Cenaze öncesi Hekimoğlu'nun tek kızı olan Gizem Hekimoğlu, eski eşi Selma Sözel ve kız kardeşi Betül Topkara taziyeleri kabul etti. Gözyaşları sel olan Hekimoğlu'nun güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenazeye az sayıda sanatçının katılması dikkat çekerken, cenazeye katılan sanatçılar katılımın az olmasından dolayı sitem etti.







"İNSANLAR SIK GÖRÜŞMEYEBİLİR AMA VEDA DENİLEN BİR ŞEY VAR"



Ünlü sanatçı Serpil Çakmaklı, "Çok iyi bir insandı, dediğim gibi ölüm kapımızı çalacak ama o günde de belki bu gelemeyen arkadaşlarımızın cenazesi böyle boş kalabilir. Bu çok acı bir şeydir, bayram bile olsa, insanlar tatilde de olsa uçak diye bir şey var. Dünden duyuru yapıldı, gelebilirlerdi. Kendisi çok eski ve yakın arkadaşımdı. Hani gönül her dakika görüşmek değil, hepimizin yaşam kaygısı var, insanlar sık sık görüşmeyebilir ama vefa denilen bir şey var. Şu gün bizlerin imtihanıdır. Onun için insanların bunu düşünüp biraz daha duyarlı olmaları gerekir. Sonuçta uzun zamandır hastanedeydi. Hepimizin başı sağ olsun. Çok hayat doluydu, en son telefonda konuştuğumuzda Nuri Alço yanındaydı. 'Nasılsın, iyi misin, kendini nasıl hissediyorsun?' dedim. Rahmetli de, 'Çok iyiyim, buradan çıkacağım, yapacağım filmler var' dedi. Yani hayat doluydu, kim ölümü kendisine yakıştırır ki?" ifadelerini kullandı.







"HERKES İSTANBUL DIŞINDA OLDUĞU İÇİN KALABALIK DEĞİL"



Cenazede konuşan ünlü sanatçı Gökhan Güney, "Kardeşimize son görevimizi yapıyoruz. Allah rahmet eylesin. Herkes İstanbul dışında bu yüzden kalabalık değil, yoksa Mahmut çok sevilen bir insandır. Herkes tatilde maalesef ama aslına bakarsanız dinimize göre ölümü iyi bir güne rastladı. Hayırlı bir günde ama dostlarının burada olmaması, bu durumundan kaynaklanıyor" dedi.









"TÜRK SİNEMASININ EN GÜZEL GÖZLERİYLE GÜLEN ADAMLARINDAN BİRİYDİ"



Ünlü sanatçı Nuri Alço ise, "Dostlar sağ olsun. Benim 40 senelik dostumdu, hastalıktan çok korkardı. İzmir'de hastaneye götürdüğümde ilk teşhisi orada koydular. Aradan 3 sene geçti, 3 sene tedavilere dayanabildi. Allah'ın böyle güzel bir günde, bayram arifesinde canını alması ayrı bir güzelliktir. Tabi ki Türk sinemasının en güzel gözleriyle gülen adamlardan biriydi, güzel bir insandı, ruhu da güzeldi. Ben 24 saat yanında olan bir insandım. Bütün tedavilerinde olsun, evinde olsun yani son zamanlarda çok düşmüştü, zorla yemek yedirirdik. Böyle ablası bize yemekler yapar, o arar beni, gel yemek hazır derdi. Son ana kadar 3 günde yoğun bakımda zorlukla tutabildik. Allah fazla çektirmeden kendi yanına aldı. Geride kalan ailesine Allah sağlık ve metanet versin. Tek çocuğu vardı, onu da çok severdi. Genç yaşta kaybettik" diye konuştu.







HENDEK'TE TOPRAĞA VERİLECEK



Mahmut Hekimoğlu için öğle namazına müteakip Teşvikiye Cami'nde cenaze namazı kılındı. Namazın kılınmasının ardından helallik alınarak dua edildi. Duanın ardından dostları tarafından tabutu omuzlanan Hekimoğlu, annesinin yanına toprağa verilmek üzere cenaze aracına koyularak, Sakarya'nın Hendek ilçesine götürüldü. USTA OYUNCU MAHMUT HEKİMOĞLU HAYATINI KAYBETTİ