ARKADAŞINA GÖNDER Defne Samyeli ile kızı aynı okulda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ile kızı aynı okulda

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 16:53 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 16:59
Defne Samyeli ile kızı aynı okulda
Defne Samyeli ile kızı aynı okulda

Ünlü haber spikeri ve oyuncu kızı 'nun eğitim gördüğü Los Angeles'taki UCI Irvine üniversitesinde bir ay boyunca ders alacak.

BİR AY OYUNCULUK DERSİ ALACAK

, mesleğiyle ilgili yenilikleri takip etmek üzere sık sık Amerika-Los Angeles'a gidiyordu. Oyunculuk eğitimi için bu kez kızı 'nun da eğitim gördüğü üniversite 'UCI Irvine'ı tercih etti. 'nin, dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının da gittiği okulda bir ay ders alacağı öğrenildi.

Kaynak: Posta

DEFNE SAMYELİ ÖFKE SAÇTI DEREN TALU ANNESİ DEFNE SAMYELİ'NİN BOYUNU GEÇTİ DEREN TALU: TÜRKİYE'YE DÖNER MİYİM BİLMİYORUM DEFNE SAMYELİ KIZI DEREN TALU İLE DÜŞMAN ÇATLATIYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.