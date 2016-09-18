Defne Samyeli ile kızı aynı okulda

Ünlü haber spikeri ve oyuncu Defne Samyeli kızı Deren Talu'nun eğitim gördüğü Los Angeles'taki UCI Irvine üniversitesinde bir ay boyunca ders alacak.
BİR AY OYUNCULUK DERSİ ALACAK
Defne Samyeli, mesleğiyle ilgili yenilikleri takip etmek üzere sık sık Amerika-Los Angeles'a gidiyordu. Oyunculuk eğitimi için bu kez kızı Deren Talu'nun da eğitim gördüğü üniversite 'UCI Irvine'ı tercih etti. Defne Samyeli'nin, dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının da gittiği okulda bir ay ders alacağı öğrenildi.
Kaynak: Posta