'Seviyor Sevmiyor'un başarısı hız kesmiyor

Dün akşam atv’nin dizisi Seviyor Sevmiyor, bu hafta da tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak 100 program arasında zirveye yerleşti.

Seviyor Sevmiyor, , tüm kişilerde 4.46 izlenme oranı ve 13.87 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 5.80 izlenme oranı ve 18.73 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

Dizi; çocukluk aşkı yaşamış bir çiftin yıllar sonra bir araya gelmesi ve çeşitli tesadüflerle karmaşıklaşan aşk oyunlarını anlatıyor.

Dizinin kadrosunda Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı yer alıyor.







