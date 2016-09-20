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" acımı sahnede unutuyorum"

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 12:27 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 12:28
"Aşk acımı sahnede unutuyorum"
Aşk acımı sahnede unutuyorum

Taşçı, uzun süreli ilişkisine son verdikten sonra sahnede rehabilite olduğunu söyledi.

"SAHNEDE YENİDEN DOĞDUM"

Uzun süreli beraberliğine geçtiğimiz günlerde noktayı koyan Taşçı, bayram tatili süresince Bodrum, Kuşadası, Çeşme ve Ayvalık 'ta sahne aldı. Tan, sahnede yeniden doğduğunu söyledi.



Bayramı çalışarak geçiren ve "Benim rehabilitasyonum sahne. Ruhumu bir tek sahnede dinlendirebiliyorum. Sahneye çıktığımda bütün acılarımı bırakıyorum. Aşk acısı da yaşama dair bütün sıkıntıları da sahnede unutuyorum. Aşk acısı çektiğim de 24 saat sahnede kalabilirim" diyen Tan Taşçı önümüzdeki ay yeni bir albüm çıkaracağını da açıkladı.

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