Hafta içi her gün atv ekranında yayınlanan Esra Erol'un programının dünkü(20 Eylül Salı) canlı yayınında heyecanlı dakikalar yaşandı.

BABA OLACAĞINI CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ



Esra Erol'un orkestrasında yer alan Emre, canlı yayında baba olacağını öğrendi. Ünlü sunucu Esra Erol, Emre'nin durağan tavırları sonrası kendisine ne olduğunu sordu. Canlı yayında hiç bir şey söyleyemeyen Emre, daha sonra eşinin aradığını ve bir bebekleri olacaklarını öğrendiğini söyleyerek mutluluktan stüdyoda koşmaya başladı. Esra Erol'a "ne yapacağımı bilmiyorum, yayındayken asla aramazlardı önemli bir şey olduğunu düşündüm eşimle konuştum bir bebeğimiz olacağını söyledi."





GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gözyaşlarına hâkim olamayan Emre'yi eşi Burcu yayına bağlanarak aradı, bir bebekleri olacağını bir kez daha söyledi. Müjdeli haber yayında duyurulduktan sonra sosyal medyada, canlı yayında baba olacağını öğrenen Emre'ye yüzlerce yorum yapıldı.











Esra Erol'da canlı yayında bebek müjdesi