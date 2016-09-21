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görüntüsüyle şaşırtıyor!

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 14:37 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 14:53
Lindsay Lohan görüntüsüyle şaşırtıyor!
Lindsay Lohan görüntüsüyle şaşırtıyor!

Bir saat firmasının reklam filminde oynamak için Türkiye'ye gelen 30 yaşındaki Amerikalı aktris görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

ÇÖKMÜŞ HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Reklam filminde oynamak için 'a gelen Lohan önceki gün konakladığı önceki gün Tarabya Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. "Daha önce İstanbul'a gelmiş fakat gezememiştim. Birkaç yerde yemek yedim; Türk yemekleri gerçekten harika. Reklamda oynamak ve kısa bir tatil yapmak için birkaç gün buradayım. Özellikle Ayasofya'yı gezmek için sabırsızlanıyorum." açıklamasında bulunan Lohan'ın görüntüsü çekti. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle zor günler geçiren 30 yaşındaki Lohan'ın çökmüş hali görenleri şaşırttı.

İşte Lohan'ın son hali:





MENAJERİ LİNDSAY LOHAN'I AĞLATTI

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