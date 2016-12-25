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Aslıhan'dan Arda'ya gönderme!

  • Giriş Tarihi: 25.12.2016 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2016 10:09
Aslıhan'dan Arda'ya gönderme!
Aslıhan'dan Arda'ya gönderme!

’dan eski aşkı ’ı kızdıracak paylaşım! Sosyetik güzel, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Her şeyin bir çaresi vardır fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur’ sözüyle çapkın futbolcuyu hedef aldı..

Barcelonalı yıldız futbolcu 'ın evliliğe yanaşmaması üzerine sonunda pes edip geçtiğimiz ay ayrılık kararı alan 'dan eski aşkına sitem dolu gönderme... Sosyetik güzel birlikte oldukları dönemde adı Didem Soydan ve Ebru Şallı gibi ünlü isimlerle anılan Turan'ın çapkınlıklarına daha fazla dayanamamıştı. Ayrılığın ardından sosyal medya üzerinden yıldız futbolcuya sık sık gönderme yapan Aslıhan Doğan'ın önceki gün paylaştığı mesaj ise yenilir yutulur cinsten değildi…

EDEBİ GÖNDERME!
Doğan, usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Mahur Beste' adlı romanındaki 'Garip Bir İhtilalci' başlıklı yazısından şu bölümü paylaştı: "Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur. Sen cilt yapıyorsun; şiraze (kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince bez şerit) nedir bilirsin. Bizde insanoğlu şirazesiz kalmış. Hayat onun için ahenksiz, birbirini tutmayan, günün hayatına cevap vermeyen bir yığın ölü kıymetler tarafından idare ediliyor." Doğan'ın eski aşkına sitemde bulunduğu bu paylaşımı takipçileri tarafından da "Aslıhan'dan Arda'ya gol" diye yorumlandı.

Kaynak:Takvim

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