Aslıhan'dan Arda'ya gönderme!

Aslıhan Doğan’dan eski aşkı Arda Turan’ı kızdıracak paylaşım! Sosyetik güzel, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Her şeyin bir çaresi vardır fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur’ sözüyle çapkın futbolcuyu hedef aldı..

Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'ın evliliğe yanaşmaması üzerine sonunda pes edip geçtiğimiz ay ayrılık kararı alan Aslıhan Doğan'dan eski aşkına sitem dolu gönderme... Sosyetik güzel birlikte oldukları dönemde adı Didem Soydan ve Ebru Şallı gibi ünlü isimlerle anılan Turan'ın çapkınlıklarına daha fazla dayanamamıştı. Ayrılığın ardından sosyal medya üzerinden yıldız futbolcuya sık sık gönderme yapan Aslıhan Doğan'ın önceki gün paylaştığı mesaj ise yenilir yutulur cinsten değildi…



EDEBİ GÖNDERME!

Doğan, usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Mahur Beste' adlı romanındaki 'Garip Bir İhtilalci' başlıklı yazısından şu bölümü paylaştı: "Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur. Sen cilt yapıyorsun; şiraze (kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince bez şerit) nedir bilirsin. Bizde insanoğlu şirazesiz kalmış. Hayat onun için ahenksiz, birbirini tutmayan, günün hayatına cevap vermeyen bir yığın ölü kıymetler tarafından idare ediliyor." Doğan'ın eski aşkına sitemde bulunduğu bu paylaşımı takipçileri tarafından da "Aslıhan'dan Arda'ya gol" diye yorumlandı.

Kaynak:Takvim