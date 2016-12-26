X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Işın Karaca kına gecesi yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

kına gecesi yaptı

  • Giriş Tarihi: 26.12.2016 13:51
Işın Karaca kına gecesi yaptı
Işın Karaca kına gecesi yaptı

Bir süredir nişanlı olduğu ile nikah masasına oturmaya hazırlanan 43 yaşındaki güzel popçu kına gecesi yaptı. Karaca'nın kına gecesine yakın dostu Demet Akalın, Pelin Öztekin, Elif Karlı ve birçok ünlü isim katıldı.

2016'da nikah masasına oturan ünlüler kervanına da katılıyor. 28 Aralık'ta dünya evine girmeye hazırlanan çift, dün akşam kına gecesi yaptı. Yakın dostlarının kendisini yalnız bırakmadığı bu özel gecede Işın Karaca bol bol eğlendi ve bu keyifli geceden en özel kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.


IŞIN KARACA'NIN KINA GECESİNDEN KARELER

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.