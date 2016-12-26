Bir süredir nişanlı olduğu Tuğrul Odabaş ile nikah masasına oturmaya hazırlanan 43 yaşındaki güzel popçu Işın Karaca kına gecesi yaptı. Karaca'nın kına gecesine yakın dostu Demet Akalın, Pelin Öztekin, Elif Karlı ve birçok ünlü isim katıldı.

2016'da nikah masasına oturan ünlüler kervanına Işın Karaca da katılıyor. 28 Aralık'ta dünya evine girmeye hazırlanan çift, dün akşam kına gecesi yaptı. Yakın dostlarının kendisini yalnız bırakmadığı bu özel gecede Işın Karaca bol bol eğlendi ve bu keyifli geceden en özel kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.





IŞIN KARACA'NIN KINA GECESİNDEN KARELER