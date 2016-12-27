Nez evlendikten sonra kararını değiştirdi

Eylül ayında nişanlandığı Eylem Server Ünüvar ile geçtiğimiz Kasım ayında dünyaevine giren şarkıcı Nez "Tüm dostlarıma veda edeceğim, çünkü İngiltere'ye gelin gidiyorum. Artık orada yaşayacağım." açıklamasında bulunmuştu. Evlendikten sonra bu fikrinden vazgeçtiğini açıklayan Nez "Memleketimin topraklarını bırakmam." dedi.

21 Kasım'da Eylem Server Ünüvar ile dünyaevine giren Nez düğün öncesi eşiyle birlikte İngiltere'ye yerleşeceğini açıklamıştı.



"MEMLEKETİMİ BIRAKIP GİTMEM"

Önceki akşam Cihangir'de köpeğini gezdirirken objektiflere takılan ünlü şarkıcı, gazetecilere İngiltere'ye taşınma fikrindan vazgeçtiğini beliterek "Daha önce İngiltere'ye gideceğimi açıklamıştım, ama ülkemde olumsuz hadiseler yaşanırken bunun doğru olmadığını düşünmeye başladım. Fikrimi değiştirdim. Bunca olumsuzluğun topraklarımı bırakıp başka memleketin topraklarına gitmem." dedi.







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