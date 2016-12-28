İrem Derici 50 kiloya kadar düştü

Mart ayında çıkardığı ve tüm müzik listelerinde 1 numara olan albümü Dantel'in ilk konseri için iki haftada dokuz kilo veren İrem Derici kilo vermeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkati çeken Derici, sosyal medya hesabından bu yöndeki haberlere tepki gösterdi.

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren ve son haliyle görenleri şaşırtan güzel popçu 50 kiloya kadar düştü. Spor yaparken çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Derici'ye hayranları, "Artık kilo verme" uyarısı bile yaptı.







'KİLO AL' DİYENLERE SERT YANIT

Ünlü şarkıcı ise bu haberlerle gündeme geldiği için tepkili. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'gına' etiketini kullanan Derici, "Şu saniye itibariyle ilk 'kilo al biraz' diyen şanslıyı Osmanlı tokatlarına boğacağım, ağzını yüzünü kıracağım" ifadelerini kullandı.



İşte İrem Derici'nin son hali:









