Rachel Owen ne yazık ki 48 yaşında kansere yenik düştü. Rachael, ünlü Radiohead grubunun beyni, solisti Thom Yorke'un hayat arkadaşı, iki çocuğunun annesiydi. Ölümünün hemen öncesine kadar Oxford Üniversitesi'nde İtalyanca profesörü olarak görevini sürdürdü.

Thom ve Rachel'in 23 yıllık hayat arkadaşlığı geçtiğimiz Ağustos ayında sona ermişti. Kanserle mücadele ederken Thom'un, Rachael'den neden ayrıldığı ise hâlâ gizemini koruyor. Bu 23 yıl boyunca Rachael medyada fazla gündeme gelmedi, Google'da bile Thom ile birlikte çekilmiş çok az fotoğrafı var. Bence Rachael'in ölümü, rock müziği için de büyük kayıp.



Çünkü o rock müziğinin son efsanesi Thom Yorke'a şarkılar yazdıran kadındı. Radiohead'in son albümü 'A Moon Shaped Pool', Thom ve Rachael'in ayrılığından besleniyordu.







2016'nın bana göre en güzel şarkısı 'Daydreaming'in sonunda Thom, Rachael'e 'Half of my life' (hayatımın yarısı) diye sesleniyordu. Thom bunalımlı dönemlerinden Rachael sayesinde kurtulduğunu söylemişti. Bu aşk Radiohead'in başka şarkılarına da ilham kaynağı olmuştu.

Radiohead gibi efsane bir grubun şarkılar yazdığı kadın olmak nasıl bir duygu acaba?



Müzik tarihçileri bir gün bunu da yazar. Şimdi asıl soru; zaten depresyonu dip seviyelerde yaşayan, bunalımlı bir hayatı olan Thom Yorke'un Rachael'ı kaybettikten sonra neler yaşayacağı... Bu acı müziğe dökülürse yine unutulmaz şarkılar çıkabilir.

Umarım Thom Yorke bu kaybı az hasarla atlatır.