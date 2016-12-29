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'ın mirasını kime bırakacağı belli oldu

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 09:16
George Michael'ın mirasını kime bırakacağı belli oldu
George Michael'ın mirasını kime bırakacağı belli oldu

Kalp yetmezliğinden dolayı pazar günü 53 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen 'ın mirasını kime bırakacağı belli oldu.

MİRASI VAFTİZ ÇOCUKLARINA

İngiliz gazeteleri Daily Mail ve Daily Mirror'ın haberlerine göre; ünlü şarkıcının 100 milyon sterlinlik (yaklaşık 433 milyon TL) mirasının büyük kısmı vaftiz çocuklarına gidecek. Haberlere göre; söz konusu servetten bir dönemin ünlü müzik grubu Spice Girls'ün üyesi olan Geri Haliwell'in kızı Bluebell, İngiliz aktör Martin Kemp'in çocukları Roman ve Harley ile 'in kuzeni Andros'un iki çocuğu eşit faydalanacak. Ünlü şarkıcının mirasından iki kız kardeşi ile sevgilisi de pay alacak.

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