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Adele gizlice evlendi

  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 15:21
Adele gizlice evlendi
Adele gizlice evlendi

Dünyaca ünlü 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele, üç yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

Adele, beş yıldır birlikte olduğu yardım derneği yöneticisi olan Konecki ile gizlice evlendi. Önceki gün Los Angeles'da alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcının parmağındaki alyans dikkatlerden kaçmadı.



Adele, beş yıldır birlikte olduğu çocuğunun babası Simon Konecki ile evleneceğini açıklamıştı. Evlilikle ilgili bir tarih belirtmeyen Adele, önceki gün Los Angeles'da alışveriş yaparken parmağındaki alyansıyla görüntülendi. Çiftin gizli bir şekilde evlendiği konuşuluyor.

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