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ile boşanıyor

ALİ OKTAY ALİ OKTAY
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 09:12
Ceyda Sabah ile Coşkun Sabah boşanıyor
Ceyda Sabah ile Coşkun Sabah boşanıyor

Telefonuna gelen aşk mesajları üzerine 19 yıllık eşi 'ın, ünlü şarkıcı 'a açtığı boşanma davasında mahkeme Sabah'ın mal varlığının belirlenmesine karar verdi

"BOŞANMAKTA KARARLIYIM"

Ayrı yaşayan çift İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşma öncesi ve sonrasında da birbirlerinden uzak durdu. 2 milyon lira tazminat, iki kızı için aylık 10 bin, kendisi için de aylık 20 bin lira nafaka isteyen , "Belki 10-15 gün içinde anlaşarak ayrılma durumumuz olabilir. Delillerimizi sunduk ve Coşkun Bey'in banka hesaplarının incelenmesine karar verildi. Barışmak tarafı değilim. Boşanmakta kesin kararlıyım" diye konuştu. ise açıklama yapmak istemedi.
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