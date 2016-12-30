Ceyda Sabah ile Coşkun Sabah boşanıyor

Telefonuna gelen aşk mesajları üzerine 19 yıllık eşi Ceyda Sabah'ın, ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'a açtığı boşanma davasında mahkeme Sabah'ın mal varlığının belirlenmesine karar verdi

"BOŞANMAKTA KARARLIYIM"



Ayrı yaşayan çift İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşma öncesi ve sonrasında da birbirlerinden uzak durdu. 2 milyon lira tazminat, iki kızı için aylık 10 bin, kendisi için de aylık 20 bin lira nafaka isteyen Ceyda Sabah, "Belki 10-15 gün içinde anlaşarak ayrılma durumumuz olabilir. Delillerimizi sunduk ve Coşkun Bey'in banka hesaplarının incelenmesine karar verildi. Barışmak tarafı değilim. Boşanmakta kesin kararlıyım" diye konuştu. Coşkun Sabah ise açıklama yapmak istemedi.

CEYDA SABAH İLE COŞKUN SABAH'IN KARELERİ