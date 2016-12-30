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’un filmi için salon kapattılar

GÖKHAN GÖKDUMAN
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016
Murat Boz’un filmi için salon kapattılar
Murat Boz’un filmi için salon kapattılar

; , Burak Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile önceki akşam bir araya geldi. Etiler'deki Kebapçı adlı mekanda yemek yiyen ekip, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Mekandan arka arkaya çıkan ekip, daha sonra Murat Boz'un yeni filmi '' filmini izlemek için Zorlu'ya gitti. Ekip, kapattıkları VIP salonda filmi izledi. Arda Turan, daha sonra Instagram hesabından 'Murat Boz time; 'Dönerse Senindir'. Salonu ben kapatmadım :)' diye ilginç bir paylaşım yaptı.

LÜKS OTO GALERİ GİBİ
Mekana aynı marka araçlarla giden dört arkadaş, kapı önünü adeta galeriye çevirdi. Arda Turan, Murat Boz, Acun Ilıcalı ve Burak Yılmaz, 850 bin TL'lik Audi RS6 marka araçları ile şov yaptı.

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