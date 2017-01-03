‘Ayrışıp düşmanlarımızı kendimize güldürmeyelim’

Sanat dünyasının ünlü isimleri, yılbaşında Reina’ya düzenlenen saldırının ardından birlik çağrısı yaptı. Ünlüler, masumları hedef alan teröristlere ‘Birbirimizin elini bırakmayacağız. Güzel ülkemizi mahvedemeyeceksiniz’ mesajı gönderdi

İstanbul'un ünlü gece kulüplerinden Reina'ya, 2017'nin ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya sanat dünyasından tepki yağdı. Sosyal medyada teröre lanet yağdıran ünlü isimlerin mesajları şöyle:



BURCU KARA: "Yüzümüz gülsün istemiyorlar belli ki... Kimse tahriklere gelmesin, kimse farklı inançlı, farklı siyasi görüşlü diye aynı ülkede yaşadığı kardeşini karşısına almasın n'olur! Belli ki her yolu deneyecekler bizi birbirimizden koparmak için. Biz ne acılar, ne savaşlar atlatmış, ne yokluklarla dünyanın en büyük güçlerine kafa tutmuş atalarımızın çocuklarıyız. Kendi derdimiz sadece bizi ilgilendirsin. Çünkü hiçbir acı, hiçbir kavga; bir savaş sabahına uyanmaktan daha kötü olamaz. Alevi, Çerkez, Kürt, Laz demeden birbirimizin elini hiç bırakmayalım n'olur. Kimsenin bizi kandırıp, kullanıp, ayırıp kahkahayla gülmesine izin vermeyelim. Bu kadar vicdansıza ancak birbirimize sımsıkı sarılarak karşı gelebiliriz. Bu kadar günahsız insanın ölümü bizi daha da ayrıştırmasın. Huzurla uyusunlar, mekanları cennet olsun."

SANAT CAMİASI TERÖRE MEYDAN OKUDU!

'DAYANIŞMA YILI OLSUN'



DEMET AKALIN: "İnsanın aklı fikri tabii ki almıyor... Uyuyamıyorsun... Neden bir kişi çıkıp da arkadan onu indiremedi? Neden ve nasıl kaçtı? Delirmemek için birbirimize sarılalım, bu sefer de sarılalım."



ESRA EROL: "Uyuyamıyorum düşünmekten, uyuyamıyorum üzülmekten... Geçecek Allah'ın izniyle... Geçecek de ne zaman? Ne olur birbirimize kenetlenelim. 2017; barışın, huzurun, dayanışmanın, insanlığın yılı olsun."



İSMAİL ÖZKAN: "Bir olma vakti... Devletimizin yanındayız. Hainlerin, kalleşlerin provakasyonlarına uymayalım."



WILMA ELLES: "Bu güzel dünyayı mahvedemeyeceksiniz. Kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."



İBRAHİM TATLISES: "Acının karşısında birlik olalım, omuz omuza dimdik duralım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve tüm ulusumuza sabır diliyorum. Başımız sağolsun."



SERDAR ORTAÇ: "Canım arkadaşım DJ Ufuk Akyıldız sağsalim kurtuldu. Ama hâlâ olayın şokunda... Allah vefat edenlerin ailelerine sabır versin. Allah rahmet eylesin."



'PROVOKATÖRLER YAKALANSIN'



ŞAHAN GÖKBAKAR: "Bir yılbaşı günü, savunmasız masum insanları katleden terörü lanetliyorum. Ancak bir şeyi daha yüksek sesle kınamalıyız diye düşünüyorum. O da bu olaydan sonra sosyal medyada bolca yer alan 'Oh olsun, bunlara müstehak!' minvalinde ahlaksızca, çirkin, insanlık dışı, vicdansızca yapılan yorumlar, atılan tweet'ler... Birilerinin ölümünden zevk alan insanlarla aynı ülkede yaşamak çok acı. Tüm bilişim suçları savcılarına sesleniyorum. Herhangi bir devlet yetkilisine veya ünlüye hakaret edildiğinde, bilişim polisimiz o kişiyi dörtbeş saat içinde evinden alabiliyorsa, bu nefret suçunu işleyen kişilerin de yakalanması ve ceza alması gerekir. Provokasyon yaratmak için yapan hainlerse de yakalanmış olur böylece. Yapılıyorsa lütfen basına yansısın da bilelim. Tüm şehitlerimize ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum."



'HEPİNİZ HELAK OLUN ' ALİŞAN: "Beni en çok öfkelendiren şey; bütün bu terör eylemlerini yapanların sözde 'Müslümanlık adına yapıyoruz' demesi. Benim inandığım Kuranı Kerim, sizin inandığınız kitapla aynı değil. Siz sözde Müslüman bile değilsiniz, yaratıksınız! Ve sizin gibi yaratıklarla aynı dünyada yaşamaktan utanıyorum. Allah'tan diliyorum ki, kaç kişiyseniz ve size kim inanıyor, destekliyorsa topunuz birden helak olun gidin."