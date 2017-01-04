Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanıyor mu?

Aşkları dizi setinde başlayan ve kısa süreli birlikteliğin ardından üç yıl önce Ağustos ayında nikah masasına oturan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'ndan kötü haber geldi. Ünlü çift evliliğini sonlandırmaya hazırlanıyor. Evliliğin bitmesinin nedeni ise ihanet...

Sarp Levendoğlu'nun genç bir kızla aşk yaşaması, son olarak da Kadıköy'de bir rock barda o kızla görülmesi ipleri kopardı.



EŞİNİ SİLDİ!



Birce Akalay'ın, boşanma kararı verdikten sonra sosyal medya hesaplarından"İhanet yalan, bencillik, kırgınlık, yalnızlık" başlıklı bir yazı paylaşması ve eşiyle birlikte olan fotoğraflarını kaldırması takipçilerinin gözünden kaçmadı.





'Küçük Ağa' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili, geçtiğimiz yıl 'Deliormanlı' adlı sinema filminde başrolü paylaşmıştı.



Kaynak: Posta

BİRCE AKALAY İLE SARP LEVEDOĞLU'NUN KARELERİ

BİRCE AKALAY GÖNÜLLERİ FETHETTİ