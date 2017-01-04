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ile boşanıyor mu?

  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 12:05 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 12:10
Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanıyor mu?
Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanıyor mu?

Aşkları dizi setinde başlayan ve kısa süreli birlikteliğin ardından üç yıl önce Ağustos ayında nikah masasına oturan ile 'ndan kötü haber geldi. Ünlü çift evliliğini sonlandırmaya hazırlanıyor. Evliliğin bitmesinin nedeni ise ihanet...

'nun genç bir kızla aşk yaşaması, son olarak da Kadıköy'de bir rock barda o kızla görülmesi ipleri kopardı.

EŞİNİ SİLDİ!

'ın, boşanma kararı verdikten sonra sosyal medya hesaplarından"İhanet yalan, bencillik, kırgınlık, yalnızlık" başlıklı bir yazı paylaşması ve eşiyle birlikte olan fotoğraflarını kaldırması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

'Küçük Ağa' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili, geçtiğimiz yıl 'Deliormanlı' adlı sinema filminde başrolü paylaşmıştı.

Kaynak: Posta

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