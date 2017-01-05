‘All Star’ın tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak’

Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini hatırlatan TFF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Bu organizasyondan elde edilecek tüm gelir, şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Spor Toto All-Star 2017 organizasyonunu, sporun birleştirici gücünü ön plana koyarak, 'Omuz Omuza' kampanyası kapsamında gerçekleştireceklerini söyledi. Türkoğlu, 15 Ocak günü Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilecek Spor Toto All-Star 2017'nin, Türk halkına sporun birleştirici gücünü gözler önüne seren, anlamlı ve üst düzey bir basketbol deneyimi sunacağını söyleyerek şöyle konuştu: "Her yıl düzenlediğimiz All-Star organizasyonu bu yıl hepimiz için çok daha büyük önem ve anlam taşıyor. Daha önce basketbol camiası olarak başlattığımız, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren 'Omuz Omuza' mesajını, 15 Ocak günü Ülker Sports Arena'da yıldız oyuncularımızın yanı sıra basketbol camiamızın, basın mensuplarımızın, sanatçılarımızın, iş dünyamızın, sponsorlarımızın ve tüm basketbol severlerin katılımıyla bir kez daha, daha güçlü bir şekilde vermeyi amaçlıyoruz." Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini hatırlatan Türkoğlu, etkinlik için hazırlanan sosyal sorumluluk hareketlerinin yanı sıra bu organizasyondan elde edilecek tüm gelirin şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacağını belirtti. Türkoğlu, 14. BSL All-Star etkinliklerinin yalnızca sporseverlere hitap eden bir şov olmadığını, tüm yılın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi. Başarılı sporcu, şunları söyledi: "Geçen yıl yine Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen bu etkinliğin bu yıl daha büyük yankı uyandıracağına ve sporun tüm güzelliklerini Türk halkıyla layıkıyla paylaşacağımıza inancımız tam. Spor Toto All-Star 2017 boyunca Parkenin Sihirbazları'nın yanı sıra birçok sürpriz konuk, yılın en önemli etkinlikleri arasındaki yerini alan bu muhteşem organizasyonda bizlere eşlik edecek." Türkoğlu, tüm Türk halkını bu etkinliği yerinde veya ekran başında izlemeye davet etti.