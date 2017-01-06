Harekete geç Türkiye

Tülin Şahin, Emina Sandal ve Yeşim Salkım, teröre meydan okudu! Sinmeyeceklerini söyleyen üç ünlü isim, “Burası bizim ülkemiz. Başka Türkiye yok! Daha çok çalışalım, inadına sokağa çıkalım” dedi

HÜZÜN VAR AMA...

Duruş budur! Emina Sandal, Yeşim Salkım ve Tülin Şahin, yaşanan terör olayları nedeniyle üzüntülerini dile getirdi ama kötülükleri yenmenin elimizde olduğunu söyledi. Emina Sandal, "Burası bizim ülkemiz. Hiçbir yere gitmeyiz. Her zaman burada yaşayacağım" dedi.



'DURMAYALIM'

Yeşim Salkım, "İnadına sokağa çıkacağız. Burası bizim ülkemiz, başka Türkiye yok. Birilerinin korku imparatorluğu yaratmasına izin vermeyeceğiz" derken, Tülin Şahin ise "Dimdik ayakta durmak zorundayız. Bu ülkenin ışıkları sönmeyecek. Kardeşlik kazanacak, hayat durmayacak" dedi.



YEŞİM SALKIM: İnadına yaşayacağız! başka Türkiye yok!



TÜLİN ŞAHİN: Işıklarımız sönmeyecek, kardeşlik kazanacak



EMİNA SANDAL: Bu ülke bizim hiçbir yere gitmeyiz