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  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 09:39 Güncelleme Tarihi: 6.1.2017 09:41
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen'e gönderme
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen'e gönderme

, ‘Onunla hesabım mahşere kaldı’ dediği ’e şarkılı gönderme yaptı: ‘Arka sokaklarda neler oluyor’

Ünlü sanatçı 'ın yıllar önce eski eşi 'la yasak aşk yaşadığını iddia ettiği 'e öfkesi bitmek bilmiyor. Salkım, "Onunla hesabım mahşere kaldı" dediği Ergen'i önceki akşam da iğneledi. Arnavutköy Balıkçısı'ndan çıkarken görüntülenen şarkıcı, Ergen'i geçen ay boşandığı Erhan Çelik'in sözüyle vurdu.



ŞARKILI GÖNDERME

Salkım'ın "Onunla ilgilenmiyorum. Onu Allah'a havale ediyorum" diyen Ergen'e yanıtı "Onu önce ben Allah'a havale ettim. Kim doğru, kim yanlış rabbim bilir. Gerçeklerin zamanla ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır" oldu. Bu sözüyle herkesi şaşırtan Salkım, Ergen'in "Arka sokaklarda neler oluyor?" şarkısını mırıldanarak da ezeli düşmanına gönderme yaptı.

Kaynak: Takvim YEŞİM SALKIM'DAN GÜLBEN ERGEN'E: SENİNLE HESABIM ÖBÜR DÜNYADA

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