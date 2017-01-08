Serdar Ortaç: "Ona bu yüzden aşığım"

Sürekli eşi Chloe Loughnan ile boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç eşine çok aşık olduğunu söyledi

Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan ile 6 Haziran 2014'te nikah masasına oturmuştu. İkili gündeme sürekli boşanacağı iddialarıyla gelse de bu iddiaları bu zamana kadar hep yalanladılar.



Hatta en son çıkan boşanma iddiası ile Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan Ortaç çiftinin gerçekten boşanacağı düşünülmüştü. Çünkü iddialara göre Chloe Amerika'da yaşamak istiyordu ve Serdar Ortaç da orda işini yapamayacağını söylüyordu.



Ancak Renki Sayfalar'a Amerika'dan telefonla bağlanan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ayrılmak, ya da Miami'ye taşınmak gibi bir düşüncelkerinin olmadığını 2017'de çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi.

Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan ile 6 Haziran 2014'te nikah masasına oturmuştu. İkili gündeme sürekli boşanacağı iddialarıyla gelse de bu iddiaları bu zamana kadar hep yalanladılar.



Hatta en son çıkan boşanma iddiası ile Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan Ortaç çiftinin gerçekten boşanacağı düşünülmüştü. Çünkü iddialara göre Chloe Amerika'da yaşamak istiyordu ve Serdar Ortaç da orda işini yapamayacağını söylüyordu. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ayrılmak, ya da Miami'ye taşınmak gibi bir düşüncelkerinin olmadığını 2017'de çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi.

SERDAR ORTAÇ: CHLOE KIRILGAN BİR ÇİÇEK GİBİ

Tüm bunların ardından Serdar Ortaç eşine hala ilk günkü gibi aşık olduğunu dile getirdi:



"Chloe kırılgan bir çiçek gibi. Tırnağı acısa benim canım yanıyor. O üşüyünce, ben titriyorum. Yüzünü asınca, kahroluyorum" dedi.



Sonrasında da "Chloe 'Otur' deyince oturacak bir kız değil. Başına buyruk. Bu yüzden aşığım" diye ekledi.

Kaynak:Posta