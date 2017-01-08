Yapma bunu!

Geçen yıl nargile içerken fenalaşıp bayılan Caner Erkin, yaşadığından ders çıkarmadı. Yine nargile içerken görüldü

BOĞAZ'A NAZIR

Ah Caner ah! Beşiktaşlı Caner Erkin, geçtiğimiz yıl bir nargilecide bayılıp hastaneye kaldırılmış, herkesi korkutmuştu. Erkin, geçtiğimiz günlerde Boğaz'ın ünlü mekanlarından birinde yine nargile içerken görüntülendi. Şükran Ovalı ile yeni evlenen futbolcunun yaşadığı sağlık sorununa rağmen yine bildiğini okuması yadırgandı.





Caner, geçen yıl nargile içerken böyle yığılıp kalmıştı.