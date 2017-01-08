X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Yapma bunu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Yapma bunu!

YÜKSEL YAVUZ YÜKSEL YAVUZ
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017
Yapma bunu!
Yapma bunu!

Geçen yıl nargile içerken fenalaşıp bayılan , yaşadığından ders çıkarmadı. Yine nargile içerken görüldü

BOĞAZ'A NAZIR
Ah Caner ah! Beşiktaşlı , geçtiğimiz yıl bir nargilecide bayılıp hastaneye kaldırılmış, herkesi korkutmuştu. Erkin, geçtiğimiz günlerde Boğaz'ın ünlü mekanlarından birinde yine nargile içerken görüntülendi. Şükran Ovalı ile yeni evlenen futbolcunun yaşadığı sağlık sorununa rağmen yine bildiğini okuması yadırgandı.


Caner, geçen yıl nargile içerken böyle yığılıp kalmıştı.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.