Beyazlar içinde çocuklar gibiydik

İstanbul’da üç gündür aralıksız yağan kar, ünlülere de eğlenceli anlar yaşattı. Şahan-Selin Gökbakar, Ece Erken, Alişan ve Esra Erol’un da aralarında bulunduğu birçok ünlü, karın tadını çıkardı. Ünlüler çektikleri fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı

Sanat dünyasının ünlü isimleri, İstanbul'da aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte soluğu dışarıda alarak çocuklar gibi eğlendi. Karda fotoğraflar çekerek yaşadıkları keyifli anları ölümsüzleştiren ünlüler, bu fotoğrafları sosyal medyada da takipçileriyle paylaştı. Irmak Ünal kızı Kayla ile, sunucu Ece Erken oğlu Eymen'le, Işın Karaca eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia ile karda yürüyüş yaptı. Nurgül Yeşilçay, çocuklar gibi karla oynayıp bu anların tadını çıkardı. Güzel oyuncu Hande Erçel, karın tadına bakmak için ağzına bir top kar attı. Sevilen sunucu Esra Erol, set çıkışı stüdyoda mahsur kaldı ve iş arkadaşlarıyla selfie yaparak bu anı ölümsüzleştirdi. Erol, Çocuklarıyla da karda fotoğraf çektirdi. Murat Dalkılıç, elindeki kürekle arabasının üzerindeki karları temizledi. Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ile karda selfie çekip 'Romantik dakikalar' notuyla sosyal medyada paylaştı. Alişan, Fahriye Evcen, Ayça Erturan, Kaan Yıldırım, Ebru Şallı, Pınar Sabancı, Derya-Ferhan Şensoy kardeşler, Asena Tuğal, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı ve İrem Sak da karın keyfini çıkaranlar arasındaydı.