Hacı Sabancı centilmenliğini yine konuşturdu

Model sevgilisi Özge Ulusoy ile uzun süredir aşk yaşayan Hacı Sabancı, kar-kış demedi ve centilmenliğini yine konuşturdu. Özge Ulusoy, dün Etiler’e aşkının kendisini tahsis ettiği lüks araçla gelip soğuğa meydan okudu.

Özge Ulusoy'a Hacı Sabancı sayesinde kar kış vız geliyor. Sık sık Ulusoy'a yaptığı jestlerle adından söz ettiren Sabancı, bu kez de yoğun kar yağışından dolayı kendi aracıyla yola çıkmaktan kaçınan aşkına lüks aracını tahsis etti. Ünlü manken, Sabancı'nın jestiyle önceki gün Akmerkez'de keyifli bir alışveriş yaptı.







SEVGİLİSİNE ARACINI VE ŞOFÖRÜNÜ TAHSİS ETTİ

Lüks aracını sevgilisine tahsis etmekle kalmayıp özel şoförünü de aşkıyla alışverişe gönderen Sabancı, böylece ne kadar duyarlı bir sevgili olduğunu kanıtladı. Daha önce de VIP minibüsünü ve yatını Özge Ulusoy'a tahsis eden işadamı, "Allah herkese Hacı Sabancı gibi bir sevgili nasip etsin" yorumu yaptırdı.



Kaynak: Takvim

ÖZGE ULUSOY İLE HACI SABANCI'NIN KARELERİ