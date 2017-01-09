Nehir Erdoğan ile Ahmet Sesigürgil boşandı

Oyuncu Nehir Erdoğan, iki yıl önce 'Silsile' filminin setinde tanıştığı ve yedi aylık birlikteliklerinden sonra sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu eşi görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'den boşandı.

Oyuncu Nehir Erdoğan ile görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'in "Silsile" filminin setinde başlayan aşklarını 2014 yılının Eylül ayında nikah masasına taşımıştı. Eşi iş için sık sık Türkiye'ye gelince çiftin evliliklerinde kriz çıktı. Nehir Erdoğan'ın daha fazla bu duruma dayanamayıp iki yıl önce evlendiği eşinden boşandığı ortaya çıktı.







NEHİR ERDOĞAN EVLENDİ

NEHİR ERDOĞAN EVLENDİ