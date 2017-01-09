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ile boşandı

  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 16:11 Güncelleme Tarihi: 9.1.2017 16:16
Nehir Erdoğan ile Ahmet Sesigürgil boşandı
Nehir Erdoğan ile Ahmet Sesigürgil boşandı

Oyuncu , iki yıl önce 'Silsile' filminin setinde tanıştığı ve yedi aylık birlikteliklerinden sonra sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu eşi görüntü yönetmeni 'den boşandı.

Oyuncu ile görüntü yönetmeni 'in "Silsile" filminin setinde başlayan aşklarını 2014 yılının Eylül ayında nikah masasına taşımıştı. Eşi iş için sık sık Türkiye'ye gelince çiftin evliliklerinde kriz çıktı. Nehir Erdoğan'ın daha fazla bu duruma dayanamayıp iki yıl önce evlendiği eşinden boşandığı ortaya çıktı.



NEHİR ERDOĞAN EVLENDİ




























NEHİR ERDOĞAN EVLENDİ

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