‘Yetiş anne’

Yağmur Ünal, annesinin 500 bin Sterlin’e Londra’da aldığı 1+1 eve yerleşmek için yardım istedi. Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray’la Londra’ya koştu

FİLMLERİ ZARAR ETMİŞTİ

Türkan Şoray, kızı Yağmur'la birlikte Uzaklarda Arama adlı bir sinema filmi çekmiş ancak gişede hüsrana uğramıştı. Borca giren Şoray, Etiler'deki villasını 10 milyon 500 bin liraya satıp borçlarını ödemiş, ardından kendisine yeni bir ev, kızı Yağmur'a da Londra'da daire almıştı.



YENİ BİR HAYAT KURUYOR

Yağmur, geçen hafta annesinin aldığı 1+1 daireye yerleşmek için yardım istedi. Ünlü oyuncu da kız kardeşi Nazan Şoray'la birlikte, kızının evini yerleştirmek için İngiltere'ye koştu. Abla-kardeş, şu sıralar Yağmur'un evini düzenleyip yeni hayat kurması için uğraşıyor.