Ödül buraya gelecek

Wilma Elles, davetli olarak gittiği Golden Globe Ödül Töreni’ni anlattı: Beş partiye katıldık... İnşallah o ödülü bir gün Türkiye’ye getiririz

WILMA ELLES GÜNAYDIN İÇİN YAZDI



ÜST DÜZEY GÜVENLİK

"Törene iletişim danışmanım Arda Sayıner ile katıldım. Beverly Hilton Hotel'de gerçekleştirilen gece için güvenlik üst düzeydeydi. Gece için Beverly Hills'in pek çok caddesi kapatılmıştı. Çok değerli insanlarla tanışma fırsatı buldum. Bazı arkadaşlarımla yeniden bir araya gelmek çok güzeldi."



'YENİ BİR PROJEM VAR'

"Uluslararası bir film projem var. Çekimleri Almanya'da yapılacak, bunun üzerine de bazı görüşmeler yaptık. Bu arada töreni izlerken en çok içimden geçen şey o ödüllerden birini Türkiye'ye getirmekti. İnşallah o da olacak, ödül bir gün Türkiye'ye gelecek. Bir Türk'ün ödül alması çok önemli."



PORTMAN ÇOK ŞIKTI

Gecede tüm gözler hamile Natalie Portman'ın üzerindeydi. Sarı, şık elbisesini ben de çok beğendim. Emma Stone ile Ryan Gosling de gecenin çok konuşulan oyuncularıydı.



Wilma Elles: "Gecede sahne alan Bruno Mars'ın performansına bayıldım. İlgimi çeken olaylardan biri de, Sylvester Stallone'un kızlarıyla birlikte geceye çıkarma yapmasıydı. Stallone iyi ve sevecen bir baba bence."