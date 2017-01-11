‘Benim adım Fethi Sekin’ dediler

Ünlüler, İzmir'de PKK'nın planladığı katliamı büyük bir kahramanlıkla önleyen şehit polis Fethi Sekin için önceki gün kamera karşısına geçti. Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Hande Yener, Wilma Elles, Esra Erol, Cengiz Kurtoğlu, Fatih Terim ve Murat Yıldırım gibi isimler; TRT Ana Haber için Erhan Çelik'in kaleme aldığı, şehit polisin ağzından yazılan metni seslendirdi.



'KURŞUNUM BİTTİ'

İşte o duygu yüklü metin: 'Benim adım Fethi Sekin. 43 yaşındayım. Memleketim Elazığ. İzmir Adliyesi'nin önünde görevdeydim yine. Trafik polisiyim. O iblisleri, arabanın içinde gördüm. Alçaklıkları gelişlerinden belliydi. 'Dur' dedim, durmadılar. Önce biri indi, sonra diğeri; başladılar kurşun sıkmaya. Dedim ki; 'Kurşunum bitene kadar size dünyayı dar ederim!' Ettim de! Kalleşlerin peşine düştüm. Onlar sıktı, ben sıktım! Gözüm bir şarjörde, bir de bizim çocuklarda. Bizimkiler yetişene kadar dayandım, dayandım... Derken kurşunum bitti...'

'Benim adım Fethi Sekin'