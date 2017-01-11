Popçu Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun bebekleri dünyaya geldi

5 yıldır birlikte olan sevilen şarkıcı Gülşen ile aranjör sevgilisi Ozan Çolakoğlu geçtiğimiz Mart ayında Gülşen'in Bebek'teki evinde nişanlanmış, Haziran ayında ise Barcelona'da düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişlerdi. Evlendiğinde 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Gülşen'in hamileliğinin son anına kadar sahnelerden vazgeçmemesi 'bebeğini sahneye dünyaya getirecek' şeklinde yorumlanmıştı...

Ozan Çolakoğlu'yla 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Gülşen'in hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Barcelona'da düzenlenen 40 kişinin katıldığı ve dar bir gelinlik giymeyi tercih eden Gülşen'in 3 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması ise şaşkınlık yaratmıştı.



AZUR BENAN BEBEK DÜNYAYA GELDİ



Ünlü çiftten güzel haber geldi. Dün akşam hastaneye yatan Gülşen bu sabah bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Gülşenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. İsim konusunda uzun süre kararsızlık yaşayan çift sonunda bebeklerine 'Azur Benan' ismini verdi.







"DOĞDUĞU ANDA KENDİMİ TUTAMADIM..."

Bebeğini kucağına aldıktan sonra bir canlı yayın programına telefonla bağlanan Ozan Çolakoğlu seyirci ile duygularını paylaşarak "Bebek ikimize de benziyor. Benan ismini annesi koydu, parmakla gösterilen örnek kişi anlamında. Azur ismini ben koydum. Çok sevdiğim bir isimdi. Gök mavisi anlamında. Doğuma girdim, doğduğu anda kendimi tutamadım ağladım. 9 ay boyunca karında, sonra karşınızda görüyorsunuz çok garip bir duygu. Vakti gelmişti. Kontrole gitmiştik, doktor daha fazla bekletmeyelim sizi dedi. Erken sezaryen gibi bir durum olmadı. Sezeryan düşünüyorduk, normal doğuma girdi. Ben kendimi kaybettiğim için Gülşen'e çok dikkat edemedim ruh haline, ağlamıştır herhalde. Maşallah boylu poslu, tosun gibi bir çocuk. Eğer onu bırakıp stüdyoya gidebilirsem, gittiğim gün Benan için bir şarkıyapacağım. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah." dedi.