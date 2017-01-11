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ktan vazgeçti

  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 19:18 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 19:43
Sezer İnanoğlu boşanmaktan vazgeçti
Sezer İnanoğlu boşanmaktan vazgeçti

ın unutulmayan filmlerine imza atan 70'li yılların çocuk yıldızı olarak ünlenen üçüncü eşi 'dan ma kararı aldı.

, 70'li yılların unutulmayan çocuk yıldızıydı. Daha önce iki evlilik yapan İnanoğlu Temmuz 2015 yılında spritüel yaşam terapisti ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Sezer İnanoğlu, 2016 Kasım ayında Beykoz Aile Mahkemesi'ne talebiyle başvurmuştu.

Çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerini tekrar gözden geçirip barışma kararı aldı. İstanbul'un kara kışa teslim olduğu günlerde soluğu Eyüp semtindeki Aşk Kafe'de alan çift mutluluk pozu verdi. Sezer İnanoğlu "Hayat arkadaşımı çok seviyorum bütün Türkiye duysun" dedi.

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