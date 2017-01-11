Sezer İnanoğlu boşanmaktan vazgeçti

Yeşilçamın unutulmayan filmlerine imza atan 70'li yılların çocuk yıldızı olarak ünlenen Sezer İnanoğlu üçüncü eşi Zeynep Yılmaz'dan boşanmama kararı aldı.

Sezer İnanoğlu, 70'li yılların unutulmayan çocuk yıldızıydı. Daha önce iki evlilik yapan İnanoğlu Temmuz 2015 yılında spritüel yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Sezer İnanoğlu, 2016 Kasım ayında Beykoz Aile Mahkemesi'ne boşanma talebiyle başvurmuştu.

Çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerini tekrar gözden geçirip barışma kararı aldı. İstanbul'un kara kışa teslim olduğu günlerde soluğu Eyüp semtindeki Aşk Kafe'de alan çift mutluluk pozu verdi. Sezer İnanoğlu "Hayat arkadaşımı çok seviyorum bütün Türkiye duysun" dedi.