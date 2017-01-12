Hadise ve İlker Kaleli imaj yapayım derken alay konusu oldu

Reklam için kardeşinin tasarımını giyen popçu Hadise, spot ışıklarını hesaba katmayınca frikik verdi. İlker Kaleli ise leopar desenli deri ceketi ile marjinal yıldız Lady Gaga’ya dahi benzetildi.

Magazin dünyasının iki ünlü ismi imaj uğruna sınıfta kaldı… Sahne ve TV programları için kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarımlarını tercih eden Hadise, jüri üyeliği yaptığı yarışmasındaki kıyafetiyle olay oldu.



HADİSE KIYAFETİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI



Yarışmanın önceki akşam ekrana gelen bölümünde Derya Açıkgöz imzalı bordo renk bir elbise giyen güzel şarkıcı, kıyafetinin azizliğine uğradı. Hadise, ablasının hazırladığı kıyafetin transparan detaylarını unutunca spot ışıkları altında zor anlar yaşadı. Seksi popçu, 750 TL'lik olay kıyafetiyle çekilen pozunu instagram'da paylaşıp kardeşinin reklamını yaptı.







İLKER KALELİ DE İMAJ KURBANI OLDU



Sanatçının transparan elbisesini gören takipçileri ise "Kardeş kardeşe bunu yapar mı hiç?" diye espri yaptı. İmaj kurbanı bir diğer isimse İlker Kaleli'ydi… Kaleli, leopar kürk yakalı uzun deri ceketiyle herkesi güldürdü. Oyuncunun bu hallerini gören bazı takipçileri Kaleli'yi aykırı giyim tarzıyla bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'ya benzetti. Sanatçının bazı muzır takipçileri ise "Bu resmen komşu teyzenin kabanı", "Yoksa sen Poyrazcan Durmaz mı oldun?" şeklinde esprili yorumlar yapmaktan kendini alamadı.









HADİSE KARDEŞİNİN KURBANI



Hadise'nin kardeşinin tasarladığı bu kıyafetle sergilediği transparan görüntü için twitter'da "Kardeş kurbanı Hadise", "Kendimi Hadise'nin kıyafeti kadar temiz ve şeffaf hissediyorum", "Hadise'nin elbisesi yetişemeyince son anda üzerine tül geçirmişler" şeklinde espriler yapıldı. İlker Kaleli, leopar desenli ve büyük yüzüklü bu fotoğrafını "Bu ülkede tarz yapılacaksa onu da en iyi biz yaparız" diyerek paylaşınca olanlar oldu.



Kaynak: Takvim